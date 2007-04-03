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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29
КХ
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Признаюсь честно, не сдержался открыл позицию на 10000 штучек к битку по маржиналке. Посмотрим, сыграет ли ставка, т.к. к битку он все еще на дне валяется, бери и руби капусту.
В мене 13000 ріпли.
З хвостиком.
всех рипловирусом заразил
Я тоже 8к+ прикупил
П.С. На Х5 не рассчитываю, но 15...50% по кроссу может и отрастёть
Уверх знамо.
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Vitaka
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:56
Еще месяц назад все (я в том числе) называли Риппл скамом и мусором. Но никогда не поздно признать ошибки и раскаяться. Раскаяться чтобы разбогатеть.
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airmax78
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1
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:52
airmax78 написав:
Еще месяц назад все (я в том числе) называли Риппл скамом и мусором. Но никогда не поздно признать ошибки и раскаяться. Раскаяться чтобы разбогатеть.
Ну посмотрим
У меня жадность и жажда сверх прибыли победила осторожность.
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Vitaka
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:56
Vitaka написав: airmax78 написав:
Еще месяц назад все (я в том числе) называли Риппл скамом и мусором. Но никогда не поздно признать ошибки и раскаяться. Раскаяться чтобы разбогатеть.
Ну посмотрим
У меня жадность и жажда сверх прибыли победила осторожность.
Криптовалюты - это в первую очередь о жадности. Во вторую очередь - ... о жадности. И в третью очередь - ... о жадности.
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airmax78
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1
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:19
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Признаюсь честно, не сдержался открыл позицию на 10000 штучек к битку по маржиналке. Посмотрим, сыграет ли ставка, т.к. к битку он все еще на дне валяется, бери и руби капусту.
В мене 13000 ріпли.
З хвостиком.
Ну и кто будет пампить Рипл, Битмайн или Нвидия ? И зачем ?
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andrein
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Додано: Вів 28 січ, 2020 07:16
Vitaka написав:
КХ
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Признаюсь честно, не сдержался открыл позицию на 10000 штучек к битку по маржиналке. Посмотрим, сыграет ли ставка, т.к. к битку он все еще на дне валяется, бери и руби капусту.
В мене 13000 ріпли.
З хвостиком.
всех рипловирусом заразил
Я тоже 8к+ прикупил
П.С. На Х5 не рассчитываю, но 15...50% по кроссу может и отрастёть
Уверх знамо.
Я розраховую як мінімум 2 ікси. Треба тільки визначити куди переливати: біток чи кефір. Там де більше іксів буде, туди й переливати. Але 2 ікси, це таке... Ріпла може здивувати і дати й 10 іксів. Уполнє реально торкнутися й 1 бакса за ріплу. Тоді можна й в доляр вистрибнути. Треба дивитися по ситуації. І спостерігати за іншими альтами, як вони рухаються. Просто так довго дампили ріплу, що обмежитися лише 2 іксами, це не по феншую. Мрію про 10 іксів.
andrein написав:
Ну и кто будет пампить Рипл, Битмайн или Нвидия ? И зачем ?
Зачем? Зачем? Щоб збагатитися...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 січ, 2020 07:22
в 10ку!
andrein написав: Козак-характерник написав: Zebra написав:
Признаюсь честно, не сдержался открыл позицию на 10000 штучек к битку по маржиналке. Посмотрим, сыграет ли ставка, т.к. к битку он все еще на дне валяется, бери и руби капусту.
В мене 13000 ріпли.
З хвостиком.
Ну и кто будет пампить Рипл, Битмайн или Нвидия ? И зачем ?
завжди шукай відповідні на два питання
- кому вигідно
- навіщо йому це
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greenozon
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