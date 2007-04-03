КХ всех рипловирусом заразил Я тоже 8к+ прикупил
П.С. На Х5 не рассчитываю, но 15...50% по кроссу может и отрастёть Уверх знамо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29
КХ всех рипловирусом заразил Я тоже 8к+ прикупил
П.С. На Х5 не рассчитываю, но 15...50% по кроссу может и отрастёть Уверх знамо.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще месяц назад все (я в том числе) называли Риппл скамом и мусором. Но никогда не поздно признать ошибки и раскаяться. Раскаяться чтобы разбогатеть.
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:52
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:56
Криптовалюты - это в первую очередь о жадности. Во вторую очередь - ... о жадности. И в третью очередь - ... о жадности.
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:19
Ну и кто будет пампить Рипл, Битмайн или Нвидия ? И зачем ?
Додано: Вів 28 січ, 2020 07:16
Я розраховую як мінімум 2 ікси. Треба тільки визначити куди переливати: біток чи кефір. Там де більше іксів буде, туди й переливати. Але 2 ікси, це таке... Ріпла може здивувати і дати й 10 іксів. Уполнє реально торкнутися й 1 бакса за ріплу. Тоді можна й в доляр вистрибнути. Треба дивитися по ситуації. І спостерігати за іншими альтами, як вони рухаються. Просто так довго дампили ріплу, що обмежитися лише 2 іксами, це не по феншую. Мрію про 10 іксів.
Зачем? Зачем? Щоб збагатитися...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 січ, 2020 07:22
в 10ку! завжди шукай відповідні на два питання
- кому вигідно
- навіщо йому це
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:06
Цифрова війна
Цифрова валюта, яка розробляється центральним банком Китаю, може змістити епіцентр глобальної економічної могутності. До такого висновку прийшли експерти Deutsche Bank, передає ForkLog.
У доповіді «Майбутнє платежів» вони відзначили, що країна зможе використовувати CBDC як «інструмент м'якої або жорсткої сили» в економіці.
«Фактично, якщо компанії, що займаються бізнесом в Китаї, будуть змушені прийняти цифровий юань, це, безумовно, підірве верховенство долара на світовому фінансовому ринку», – вказано в документі.
Незважаючи на бурхливий розвиток цифрових платежів, в Deutsche Bank вважають, що готівкові гроші залишаться в економіці ще мінімум 10 років.
Серед факторів, що сприяють цьому, опитані в різних країнах 3600 клієнтів банку назвали те, що з готівкою простіше контролювати витрати, легко розраховуватися, її приймають повсюдно і зберігається анонімність покупок.
Проте цифрові платежі будуть рости «зі швидкістю світла», що призведе до зникнення пластикових карт, вважають автори доповіді.
Мобільні платежі протягом наступних п'яти років виростуть в чотири рази, очікують в Deutsche Bank. Найбільшою мірою це торкнеться країн, що розвиваються.
Раніше колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф також висловив думку, що фінансовому пануванню долара загрожує саме цифровий юань, а не Libra чи біткойни.
Як повідомлялося, Китай розробляє свою криптовалюту, вона буде схожа на Libra від Facebook.
Друзі, ми на порозі глобальних змін у фінансах. Фінанси оцифровують. Увесь світ - цифра. Скоро пластикова карта буде динозавром. Тому треба не прогавити можливість збагатитися. Геть з банків! Жодних депозитів, тим паче у гривні, що девальвує. Досить годувати прожорливого кроля! Досить платити наЛОХи!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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