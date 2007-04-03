Додано: Вів 28 січ, 2020 08:06

Проте цифрові платежі будуть рости «зі швидкістю світла», що призведе до зникнення пластикових карт, вважають автори доповіді.



Мобільні платежі протягом наступних п'яти років виростуть в чотири рази, очікують в Deutsche Bank. Найбільшою мірою це торкнеться країн, що розвиваються.

Цифрова валюта, яка розробляється центральним банком Китаю, може змістити епіцентр глобальної економічної могутності. До такого висновку прийшли експерти Deutsche Bank, передає ForkLog.У доповіді «Майбутнє платежів» вони відзначили, що країна зможе використовувати CBDC як «інструмент м'якої або жорсткої сили» в економіці.«Фактично, якщо компанії, що займаються бізнесом в Китаї, будуть змушені прийняти цифровий юань, це, безумовно, підірве верховенство долара на світовому фінансовому ринку», – вказано в документі.Незважаючи на бурхливий розвиток цифрових платежів, в Deutsche Bank вважають, що готівкові гроші залишаться в економіці ще мінімум 10 років.Серед факторів, що сприяють цьому, опитані в різних країнах 3600 клієнтів банку назвали те, що з готівкою простіше контролювати витрати, легко розраховуватися, її приймають повсюдно і зберігається анонімність покупок.Раніше колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф також висловив думку, що фінансовому пануванню долара загрожує саме цифровий юань, а не Libra чи біткойни.Як повідомлялося, Китай розробляє свою криптовалюту, вона буде схожа на Libra від Facebook.Друзі, ми на порозі глобальних змін у фінансах.Фінанси оцифровують. Увесь світ - цифра. Скоро пластикова карта буде динозавром. Тому треба не прогавити можливість збагатитися.Геть з банків! Жодних депозитів, тим паче у гривні, що девальвує. Досить годувати прожорливого кроля! Досить платити наЛОХи!