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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:45
Стрёмная эта риплоракета, но немного взял на всякий случай.
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phantom_systems
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Додано: Вів 28 січ, 2020 15:04
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airmax78
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Додано: Вів 28 січ, 2020 15:05
phantom_systems написав:
Стрёмная эта риплоракета, но немного взял на всякий случай.
Класно! Тепер нам не скучно разом всім буде летіти в одній рОкеті...
Як висадимося на Місяць, то загальна радість і свято тут буде!
Пікнічкувати будемо...питимемо і танцюватимемо!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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