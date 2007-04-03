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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:45
Стрёмная эта риплоракета, но немного взял на всякий случай.
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phantom_systems
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Додано: Вів 28 січ, 2020 15:04
А - Ажиотаж
F - FOMO
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airmax78
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Додано: Вів 28 січ, 2020 15:05
phantom_systems написав:
Стрёмная эта риплоракета, но немного взял на всякий случай.
Класно! Тепер нам не скучно разом всім буде летіти в одній рОкеті...
Як висадимося на Місяць, то загальна радість і свято тут буде!
Пікнічкувати будемо...питимемо і танцюватимемо!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:57
airmax78 написав:
А - Ажиотаж
F - FOMO
Это технология известная: "подсветка" вверх > высадка пассажиров в течение некоторого времени - и так 3...4 цикла. Ну посмотрим
П.С. Импульс нужен стартовый, 30...50%, иначе рокету не подбросить
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Vitaka
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04
Еще раз спрошу: кто-то еще верит в поход на 6, 5, 4...? https://forknews.io/stock/007241-birzha ... 4XojM#read
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airmax78
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:14
Это вопрос не веры. В цирке фсьо может быть. Инструмент ходит в двух направлениях.
Так что названные цифры вполне могут быть.
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Vitaka
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Додано: Сер 29 січ, 2020 00:57
Я не верю, но крипту сливаю сейчас.
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andrein
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Додано: Сер 29 січ, 2020 01:44
andrein написав:
Я не верю, но крипту сливаю сейчас.
Эт зачем? В рОкету КРЖН переложить?
Там, в принципе, Укрбуд тоже халвинг устроил
но с учетом курсовых рисков по гривне, ХЗ (хэ-зэ, а не икс три
), что из этого получится...
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zРадио
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Додано: Сер 29 січ, 2020 02:42
zРадио написав: andrein написав:
Я не верю, но крипту сливаю сейчас.
Эт зачем? В рОкету КРЖН переложить?
Там, в принципе, Укрбуд тоже халвинг устроил
но с учетом курсовых рисков по гривне, ХЗ (хэ-зэ, а не икс три
), что из этого получится...
Не верю в туземун и 20к. Нет топлива и новостей для этого (халвинг уже учтен в цене). Считаю спуск к 6к намного более вероятен, чем подьем к 12к в течении следующих пару месяцев.
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andrein
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