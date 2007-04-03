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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1662166316641665

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 132
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:45

Стрёмная эта риплоракета, но немного взял на всякий случай.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А - Ажиотаж
F - FOMO
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:05

  phantom_systems написав:Стрёмная эта риплоракета, но немного взял на всякий случай.

Класно! Тепер нам не скучно разом всім буде летіти в одній рОкеті... :) Як висадимося на Місяць, то загальна радість і свято тут буде! :) Пікнічкувати будемо...питимемо і танцюватимемо! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:57

  airmax78 написав:А - Ажиотаж
F - FOMO


Это технология известная: "подсветка" вверх > высадка пассажиров в течение некоторого времени - и так 3...4 цикла. Ну посмотрим :)
П.С. Импульс нужен стартовый, 30...50%, иначе рокету не подбросить :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще раз спрошу: кто-то еще верит в поход на 6, 5, 4...?
https://forknews.io/stock/007241-birzha ... 4XojM#read
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:14

  airmax78 написав:Еще раз спрошу: кто-то еще верит в поход на 6, 5, 4...?
https://forknews.io/stock/007241-birzha ... 4XojM#read


Это вопрос не веры. В цирке фсьо может быть. Инструмент ходит в двух направлениях.
Так что названные цифры вполне могут быть.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:57

  airmax78 написав:Еще раз спрошу: кто-то еще верит в поход на 6, 5, 4...?
https://forknews.io/stock/007241-birzha ... 4XojM#read


Я не верю, но крипту сливаю сейчас. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 01:44

  andrein написав:
  airmax78 написав:Еще раз спрошу: кто-то еще верит в поход на 6, 5, 4...?
https://forknews.io/stock/007241-birzha ... 4XojM#read


Я не верю, но крипту сливаю сейчас. :)


Эт зачем? В рОкету КРЖН переложить? :mrgreen: Там, в принципе, Укрбуд тоже халвинг устроил :mrgreen: но с учетом курсовых рисков по гривне, ХЗ (хэ-зэ, а не икс три :D ), что из этого получится...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 02:42

  zРадио написав:
  andrein написав:
  airmax78 написав:Еще раз спрошу: кто-то еще верит в поход на 6, 5, 4...?
https://forknews.io/stock/007241-birzha ... 4XojM#read


Я не верю, но крипту сливаю сейчас. :)


Эт зачем? В рОкету КРЖН переложить? :mrgreen: Там, в принципе, Укрбуд тоже халвинг устроил :mrgreen: но с учетом курсовых рисков по гривне, ХЗ (хэ-зэ, а не икс три :D ), что из этого получится...


Не верю в туземун и 20к. Нет топлива и новостей для этого (халвинг уже учтен в цене). Считаю спуск к 6к намного более вероятен, чем подьем к 12к в течении следующих пару месяцев.
andrein
 
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