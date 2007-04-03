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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1663166416651666

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 132
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:41

XRP

Поставщик налоговых услуг Refundo добавил функцию возврата налогов штата или федерального налога в Ripple XRP. Это возможно сделать в проекте CoinRT. Для того, чтобы осуществить возврат налогов в Ripple XRP через CoinRT, нужно сначала создать уникальный аккаунт и подготовить налоговые декларации, чтобы позже отправить их в IRS.

После получения налоговых возвратов от агентства, CoinRT преобразует их в Ripple XRP и отправляет токены прямо на указанный пользователем кошелек. Генеральный директор Refundo отмечает, что процесс достаточно простой, и это помогает клиентам, пользующимся в том числе и цифровым активом Ripple XRP беспрепятственно получить возмещение по налогам.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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