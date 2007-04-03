Поставщик налоговых услуг Refundo добавил функцию возврата налогов штата или федерального налога в Ripple XRP. Это возможно сделать в проекте CoinRT. Для того, чтобы осуществить возврат налогов в Ripple XRP через CoinRT, нужно сначала создать уникальный аккаунт и подготовить налоговые декларации, чтобы позже отправить их в IRS.
После получения налоговых возвратов от агентства, CoinRT преобразует их в Ripple XRP и отправляет токены прямо на указанный пользователем кошелек. Генеральный директор Refundo отмечает, что процесс достаточно простой, и это помогает клиентам, пользующимся в том числе и цифровым активом Ripple XRP беспрепятственно получить возмещение по налогам.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Поставщик налоговых услуг Refundo добавил функцию возврата налогов штата или федерального налога в Ripple XRP. Это возможно сделать в проекте CoinRT. Для того, чтобы осуществить возврат налогов в Ripple XRP через CoinRT, нужно сначала создать уникальный аккаунт и подготовить налоговые декларации, чтобы позже отправить их в IRS.
После получения налоговых возвратов от агентства, CoinRT преобразует их в Ripple XRP и отправляет токены прямо на указанный пользователем кошелек. Генеральный директор Refundo отмечает, что процесс достаточно простой, и это помогает клиентам, пользующимся в том числе и цифровым активом Ripple XRP беспрепятственно получить возмещение по налогам.
Ведущий аналитик TradingView TradingShot указал, что цифровой актив Ripple XRP может вернуться к своему историческому максимуму. Эксперт указал на схожесть графиков движения стоимости между двумя периодами: с декабря 2014 года по март 2017 года и с декабря 2017 года по март 2020 года. Если факторы, на которые указывает TradingShot, совпадут, то Ripple XRP может вскоре нацелить движение к новым историческим максимумам выше $3,50. Немаловажным фактором при этом является и ситуация на рынке цифровых активов. В случае, если начнется массовый рост стоимости других криптовалют, повышение цены Ripple XRP окажется еще более вероятно. Однако если это и не случится, оптимистичный прогноз эксперта TradingShot относительно Ripple XRP действительно может оправдаться. Таким образом, до весны сторонники Ripple XRP могут ожидать положительные известия. Тем более, что Ripple продолжает работу над интеграцией XRP в разные проекты. Стратегии Ripple продвигаются достаточно успешно, поэтому рост XRP очевиден.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Ведущий аналитик TradingView TradingShot указал, что цифровой актив Ripple XRP может вернуться к своему историческому максимуму. Эксперт указал на схожесть графиков движения стоимости между двумя периодами: с декабря 2014 года по март 2017 года и с декабря 2017 года по март 2020 года. Если факторы, на которые указывает TradingShot, совпадут, то Ripple XRP может вскоре нацелить движение к новым историческим максимумам выше $3,50. Немаловажным фактором при этом является и ситуация на рынке цифровых активов. В случае, если начнется массовый рост стоимости других криптовалют, повышение цены Ripple XRP окажется еще более вероятно. Однако если это и не случится, оптимистичный прогноз эксперта TradingShot относительно Ripple XRP действительно может оправдаться. Таким образом, до весны сторонники Ripple XRP могут ожидать положительные известия. Тем более, что Ripple продолжает работу над интеграцией XRP в разные проекты. Стратегии Ripple продвигаются достаточно успешно, поэтому рост XRP очевиден.
Ведущий аналитик TradingView TradingShot указал, что цифровой актив Ripple XRP может вернуться к своему историческому максимуму. Эксперт указал на схожесть графиков движения стоимости между двумя периодами: с декабря 2014 года по март 2017 года и с декабря 2017 года по март 2020 года. Если факторы, на которые указывает TradingShot, совпадут, то Ripple XRP может вскоре нацелить движение к новым историческим максимумам выше $3,50. Немаловажным фактором при этом является и ситуация на рынке цифровых активов. В случае, если начнется массовый рост стоимости других криптовалют, повышение цены Ripple XRP окажется еще более вероятно. Однако если это и не случится, оптимистичный прогноз эксперта TradingShot относительно Ripple XRP действительно может оправдаться. Таким образом, до весны сторонники Ripple XRP могут ожидать положительные известия. Тем более, что Ripple продолжает работу над интеграцией XRP в разные проекты. Стратегии Ripple продвигаются достаточно успешно, поэтому рост XRP очевиден.
А между тем кросс к битку продолжает опускаться
Это пружина сжимается. Учитывая историю риппл и его глобальное признание и проникновение во все сферы человеческой жизни, справедливый курс: 1XRP = 1BTC
andrein написав:Не верю в туземун и 20к. Нет топлива и новостей для этого (халвинг уже учтен в цене). Считаю спуск к 6к намного более вероятен, чем подьем к 12к в течении следующих пару месяцев.
Халвинг не учтен в цене, и не может быть учтен, пока не случится - это расходная составляющая майнинга. Поэтому то, по какой цене сегодня майнеры могут продавать биток, и то, по какой смогут со второй половины мая - две большие разницы.
Что касается возможности похода вниз до халвинга - может быть