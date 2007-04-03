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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1663166416651666

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 133
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:41

XRP

Поставщик налоговых услуг Refundo добавил функцию возврата налогов штата или федерального налога в Ripple XRP. Это возможно сделать в проекте CoinRT. Для того, чтобы осуществить возврат налогов в Ripple XRP через CoinRT, нужно сначала создать уникальный аккаунт и подготовить налоговые декларации, чтобы позже отправить их в IRS.

После получения налоговых возвратов от агентства, CoinRT преобразует их в Ripple XRP и отправляет токены прямо на указанный пользователем кошелек. Генеральный директор Refundo отмечает, что процесс достаточно простой, и это помогает клиентам, пользующимся в том числе и цифровым активом Ripple XRP беспрепятственно получить возмещение по налогам.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 09:44

  Козак-характерник написав:Поставщик налоговых услуг Refundo добавил функцию возврата налогов штата или федерального налога в Ripple XRP. Это возможно сделать в проекте CoinRT. Для того, чтобы осуществить возврат налогов в Ripple XRP через CoinRT, нужно сначала создать уникальный аккаунт и подготовить налоговые декларации, чтобы позже отправить их в IRS.

После получения налоговых возвратов от агентства, CoinRT преобразует их в Ripple XRP и отправляет токены прямо на указанный пользователем кошелек. Генеральный директор Refundo отмечает, что процесс достаточно простой, и это помогает клиентам, пользующимся в том числе и цифровым активом Ripple XRP беспрепятственно получить возмещение по налогам.

Слышу грохот прогреваемых двигателей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:02

  airmax78 написав:Слышу грохот прогреваемых двигателей.

Пружина стискається... 8)

Ведущий аналитик TradingView TradingShot указал, что цифровой актив Ripple XRP может вернуться к своему историческому максимуму. Эксперт указал на схожесть графиков движения стоимости между двумя периодами: с декабря 2014 года по март 2017 года и с декабря 2017 года по март 2020 года. Если факторы, на которые указывает TradingShot, совпадут, то Ripple XRP может вскоре нацелить движение к новым историческим максимумам выше $3,50. Немаловажным фактором при этом является и ситуация на рынке цифровых активов. В случае, если начнется массовый рост стоимости других криптовалют, повышение цены Ripple XRP окажется еще более вероятно. Однако если это и не случится, оптимистичный прогноз эксперта TradingShot относительно Ripple XRP действительно может оправдаться. Таким образом, до весны сторонники Ripple XRP могут ожидать положительные известия. Тем более, что Ripple продолжает работу над интеграцией XRP в разные проекты. Стратегии Ripple продвигаются достаточно успешно, поэтому рост XRP очевиден.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:32

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Слышу грохот прогреваемых двигателей.

Пружина стискається... 8)

Ведущий аналитик TradingView TradingShot указал, что цифровой актив Ripple XRP может вернуться к своему историческому максимуму. Эксперт указал на схожесть графиков движения стоимости между двумя периодами: с декабря 2014 года по март 2017 года и с декабря 2017 года по март 2020 года. Если факторы, на которые указывает TradingShot, совпадут, то Ripple XRP может вскоре нацелить движение к новым историческим максимумам выше $3,50. Немаловажным фактором при этом является и ситуация на рынке цифровых активов. В случае, если начнется массовый рост стоимости других криптовалют, повышение цены Ripple XRP окажется еще более вероятно. Однако если это и не случится, оптимистичный прогноз эксперта TradingShot относительно Ripple XRP действительно может оправдаться. Таким образом, до весны сторонники Ripple XRP могут ожидать положительные известия. Тем более, что Ripple продолжает работу над интеграцией XRP в разные проекты. Стратегии Ripple продвигаются достаточно успешно, поэтому рост XRP очевиден.


А между тем кросс к битку продолжает опускаться :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:46

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Слышу грохот прогреваемых двигателей.

Пружина стискається... 8)

Ведущий аналитик TradingView TradingShot указал, что цифровой актив Ripple XRP может вернуться к своему историческому максимуму. Эксперт указал на схожесть графиков движения стоимости между двумя периодами: с декабря 2014 года по март 2017 года и с декабря 2017 года по март 2020 года. Если факторы, на которые указывает TradingShot, совпадут, то Ripple XRP может вскоре нацелить движение к новым историческим максимумам выше $3,50. Немаловажным фактором при этом является и ситуация на рынке цифровых активов. В случае, если начнется массовый рост стоимости других криптовалют, повышение цены Ripple XRP окажется еще более вероятно. Однако если это и не случится, оптимистичный прогноз эксперта TradingShot относительно Ripple XRP действительно может оправдаться. Таким образом, до весны сторонники Ripple XRP могут ожидать положительные известия. Тем более, что Ripple продолжает работу над интеграцией XRP в разные проекты. Стратегии Ripple продвигаются достаточно успешно, поэтому рост XRP очевиден.


А между тем кросс к битку продолжает опускаться :mrgreen:

Это пружина сжимается. Учитывая историю риппл и его глобальное признание и проникновение во все сферы человеческой жизни, справедливый курс: 1XRP = 1BTC
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, хорошая шутка, 1 рипл = 1 дед :)
Меня бы и 0,00025 устроил очень даже :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:13

  airmax78 написав:Это пружина сжимается.

Так і є. Обкидаєте мене какашками, якщо ми багатими не станемо. 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:54

Козак-характерник



:)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:08

Ну так скажуть, що козак нас в ріплу загнав і ми збідніли. :P Буцятимуть ногами, боляче... :( А якщо багатими стануть, то скажуть, що козак діло казав... :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:25

  andrein написав:Не верю в туземун и 20к. Нет топлива и новостей для этого (халвинг уже учтен в цене). Считаю спуск к 6к намного более вероятен, чем подьем к 12к в течении следующих пару месяцев.


Халвинг не учтен в цене, и не может быть учтен, пока не случится - это расходная составляющая майнинга. Поэтому то, по какой цене сегодня майнеры могут продавать биток, и то, по какой смогут со второй половины мая - две большие разницы.

Что касается возможности похода вниз до халвинга - может быть
zРадио
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