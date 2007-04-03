Додано: Сер 29 січ, 2020 08:41

Поставщик налоговых услуг Refundo добавил функцию возврата налогов штата или федерального налога в Ripple XRP. Это возможно сделать в проекте CoinRT. Для того, чтобы осуществить возврат налогов в Ripple XRP через CoinRT, нужно сначала создать уникальный аккаунт и подготовить налоговые декларации, чтобы позже отправить их в IRS.



После получения налоговых возвратов от агентства, CoinRT преобразует их в Ripple XRP и отправляет токены прямо на указанный пользователем кошелек. Генеральный директор Refundo отмечает, что процесс достаточно простой, и это помогает клиентам, пользующимся в том числе и цифровым активом Ripple XRP беспрепятственно получить возмещение по налогам.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.