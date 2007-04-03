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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:39
На маржинальных биржах очень многие повставали в лонг , ну прямо почти все .... Как известно толпу должны побрить чтоб 5 % остались в диком +.
А потом уже в рост когда все будут продавать.
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andrein
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