На маржинальных биржах очень многие повставали в лонг , ну прямо почти все .... Как известно толпу должны побрить чтоб 5 % остались в диком +.
А потом уже в рост когда все будут продавать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:39
На маржинальных биржах очень многие повставали в лонг , ну прямо почти все .... Как известно толпу должны побрить чтоб 5 % остались в диком +.
А потом уже в рост когда все будут продавать.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:08
Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.
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