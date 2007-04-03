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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1664166516661667

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 133
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 01:39

На маржинальных биржах очень многие повставали в лонг , ну прямо почти все .... Как известно толпу должны побрить чтоб 5 % остались в диком +.

А потом уже в рост когда все будут продавать.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:08

Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:55

  phantom_systems написав:Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.

+45% - ни о чем. Меньше +450% дергаться вообще не вижу смысла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:17

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.

+45% - ни о чем. Меньше +450% дергаться вообще не вижу смысла.

Перезакупиться ниже как всегда. +450% в этом году может и не быть.
phantom_systems
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