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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:39
На маржинальных биржах очень многие повставали в лонг , ну прямо почти все .... Как известно толпу должны побрить чтоб 5 % остались в диком +.
А потом уже в рост когда все будут продавать.
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andrein
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:08
Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.
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phantom_systems
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:55
phantom_systems написав:
Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.
+45% - ни о чем. Меньше +450% дергаться вообще не вижу смысла.
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airmax78
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:17
airmax78 написав: phantom_systems написав:
Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.
+45% - ни о чем. Меньше +450% дергаться вообще не вижу смысла.
Перезакупиться ниже как всегда. +450% в этом году может и не быть.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:23
Двухлетний прорыв нисходящего тренда может привести к $ 14 XRP. https://www.newsbtc.com/2020/01/29/read ... to-14-xrp/
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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