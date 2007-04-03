На маржинальных биржах очень многие повставали в лонг , ну прямо почти все .... Как известно толпу должны побрить чтоб 5 % остались в диком +.
А потом уже в рост когда все будут продавать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:39
На маржинальных биржах очень многие повставали в лонг , ну прямо почти все .... Как известно толпу должны побрить чтоб 5 % остались в диком +.
А потом уже в рост когда все будут продавать.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:08
Можно ждать 10к и туземуна по деду, но лучше выйти в кэш. Уже +45% от недавнего дна 6,5к.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:55
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:17
Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:23
Ми будєм багатиє!
Двухлетний прорыв нисходящего тренда может привести к $ 14 XRP.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:38
Не факт, что риплопамп будет настолько сильный в процентном соотношении как в тот раз, но если перехай сделает, уже будет очень хорошо.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рипл ещё 25 центов не поборол, а вы уже про перехай...
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:04
Двухлетний прорыв случится только если тезера напечатают ещё 5 млрд.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:21
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