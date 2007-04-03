Куме, ты сделал большую глупость, что влошился в риплу.И некоторые другие тут также.В лучшем случае вам удастся взять некую прибыль, гораздо меньшую, чем на других монетах.А ждать иксы от рипла это просто смешно.Монета третья по капе и разогнать её при нынешнем вялом рынке просто нереально.Любой подскок будет использоваться для выхода теми, кто входил и теперь об этом пожалел.Ну та ладно про вас, товарищи...не пойму только Славу Базылева, который тоже собрал кучу этого Г
Все можливе. Вже було багато вангувань. Тикну й я пальцем в небо. Наступний памп ріпли дасть 2,5$. Чисто психологія. Багато хто мріє продати ріплу по 1$ - частина пасажирів вийде на цій позначці і чекатимуть дампа. Цих обламають. Ріпла піде далі до 1,5$. Всі дивитимуться і знов шукатимуть зраду. Ріпла переткне 2$ і тут почнуться розмови, що ріпла йде на історичний максимум. І в діапазоні 2-2,6$ на фомо почнуть набирати влошенців і далі стригти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.