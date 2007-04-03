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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1665166616671668

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 133
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:45

Ми будєм багатиє!

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:Двухлетний прорыв нисходящего тренда может привести к $ 14 XRP. :D https://www.newsbtc.com/2020/01/29/read ... to-14-xrp/


Куме, ты сделал большую глупость, что влошился в риплу.И некоторые другие тут также.В лучшем случае вам удастся взять некую прибыль, гораздо меньшую, чем на других монетах.А ждать иксы от рипла это просто смешно.Монета третья по капе и разогнать её при нынешнем вялом рынке просто нереально.Любой подскок будет использоваться для выхода теми, кто входил и теперь об этом пожалел.Ну та ладно про вас, товарищи...не пойму только Славу Базылева, который тоже собрал кучу этого Г :(

Все можливе. Вже було багато вангувань. Тикну й я пальцем в небо. :P Наступний памп ріпли дасть 2,5$. Чисто психологія. Багато хто мріє продати ріплу по 1$ - частина пасажирів вийде на цій позначці і чекатимуть дампа. Цих обламають. Ріпла піде далі до 1,5$. Всі дивитимуться і знов шукатимуть зраду. Ріпла переткне 2$ і тут почнуться розмови, що ріпла йде на історичний максимум. І в діапазоні 2-2,6$ на фомо почнуть набирати влошенців і далі стригти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Куме, ты сделал большую глупость, что влошился в риплу


гіршого скаму ніж це ріпло-гівно не придумати!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:53

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:Куме, ты сделал большую глупость, что влошился в риплу


гіршого скаму ніж це ріпло-гівно не придумати!!!

Ми будєм багатиє! 8) Тримаймося! Отаман сказав терпіти, щоб отаманом стати. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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