Додано: Суб 01 лют, 2020 10:46

последних 6 месяцев на рынке происходила аккумуляция альтернативных криптовалют на историческом дне для большинства монет

Во-первых, принцип покупки активов, когда на рынке не осталось никакой надежды полностью оправдан и продолжает работать. Во-вторых, крипторынок продолжает жить, опровергая порой даже самые стройные логические схемы. В-третьих, судя по массированному продвижению в крипто-СМИ идеи возвращения сезона альткоинов и веры в перспективы крипторынка, крупные игроки, выкупавшие «дно», теперь готовятся продавать свои активы публике

разочарованием для участников рынка стал XRP

Крипторынок заканчивает первый месяц 2020 года на положительной ноте. В течение января суммарная капитализация криптовалют выросла на $58 млрд или почти 30%.Bitcoin (BTC) показал за месяц рост на 25% или $1,900. Крупнейший по капитализации альткоин Ethereum (ETH) в течение января вырос почти на 30% или $40. Первый и основной форк Bitcoin Cash (BCH) прибавил в цене 79% или $170. Младший брат биткоина – Litecoin (LTC) вырос за тот же период на 36% или $16. Ethereum Classic (ETC) и вовсе взлетел в цене за месяц на 140% или $7. Курсы анонимных монет DASH и ZCash (ZEC) выросли на 179% (+$78) и 124% (+$36) соответственно.Главным достижением последних суток для биткоина стала способность зацепиться за уровни выше $9K. По состоянию на утро четверга эталонная криптовалюта топчется вокруг $9,300. Помимо целого ряда событий, которые связывают с ростом биткоина (китайский вирус, геополитика, перекупленность рынка акций), аналитики считают, что существует несколько "бычьих" технических индикаторов, которые сработали как раз несколько дней назад. Речь о Guppy (Множественные скользящие средние Гуппи), который в последний раз переключился с красного на зеленый 9 апреля 2019 года, когда начиналось ралли биткоина, которое привело его к $14K. Второй индикатор – это Puell Multiple, который определяет исторически низкие и высокие точки стоимости добываемых биткоинов. В данный момент этот индикатор ближе к нижней границе, нежели к верхней.Что касается альткоинов, то здесь может подтверждаться предположение из крипто-Твиттера о том, что в течение. С учетом того, что месяц назад большинству альткоинов прогнозировалось забвение, можно сделать несколько выводов.. Поэтому в медиа пока что все более чем радужно.Многие альткоины показали действительно впечатляющий рост за месяц. Однако же, который, хоть и вырос за месяц на 15%, но никого этим не впечатлил, более того, с учетом прошлого масштабного обвала стоимости монеты, рост составил всего несколько центов. Держатели токена винят в слабой производительности руководство Ripple, которое весь год распродавало свои XRP. Кроме того, слабый прогресс в отношении новых партнерств с банками и бизнесом говорят о том, что мы можем увидеть новые минимумы по XRP. Недавно СЕО компании Ripple Брэд Гарлингхаус намекнул на возможное IPO, что также не впечатлило рынок. Пока что XRP является третьей крупнейшей по капитализации криптовалютой, однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться, если руководство Ripple не начнет действовать иначе.Найбільше розчарування - в майбутньому найбільший профіт! Тримаймося!Ми будєм багатиє!