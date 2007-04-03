Куме, ты сделал большую глупость, что влошился в риплу.И некоторые другие тут также.В лучшем случае вам удастся взять некую прибыль, гораздо меньшую, чем на других монетах.А ждать иксы от рипла это просто смешно.Монета третья по капе и разогнать её при нынешнем вялом рынке просто нереально.Любой подскок будет использоваться для выхода теми, кто входил и теперь об этом пожалел.Ну та ладно про вас, товарищи...не пойму только Славу Базылева, который тоже собрал кучу этого Г
Все можливе. Вже було багато вангувань. Тикну й я пальцем в небо. Наступний памп ріпли дасть 2,5$. Чисто психологія. Багато хто мріє продати ріплу по 1$ - частина пасажирів вийде на цій позначці і чекатимуть дампа. Цих обламають. Ріпла піде далі до 1,5$. Всі дивитимуться і знов шукатимуть зраду. Ріпла переткне 2$ і тут почнуться розмови, що ріпла йде на історичний максимум. І в діапазоні 2-2,6$ на фомо почнуть набирати влошенців і далі стригти. Тобто план "Барбароса" - набрати на фомо нових влошенців на позначці вище 2$. При чому як нових, так і тих, хто продали по 1$(щоб перезайшли на нових рівнях). Типа йдемо на історичний максимум. І далі стрижка. Можливо навіть і вище підемо, навіть і хай переб'ємо, це залежатиме від того, з якою швидкістю хомки стрибатимуть в пекло. І потім на 1$ підемо. А там і новина дозріє, що ріпла - цифровий $. І ріпла стане стейблом вже без шаленої волатильності. І її, дійсно використовуватимуть банкстери для проведення платежів. Тобто 1$, це як піть дать. А все, що вище, треба дивитися на якій зупинці вийти. А зараз поширюють зраду, примушуючи продати хомок на дні. І пліткують про нові хаї, щоб заплутати тих, хто все ж не продасть на дні, щоб дезорієнтувати на якій позначці вийти. Покупай на плітках, продавай на новинах! )
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 01 лют, 2020 09:22, всього редагувалось 6 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Крипторынок заканчивает первый месяц 2020 года на положительной ноте. В течение января суммарная капитализация криптовалют выросла на $58 млрд или почти 30%.
Bitcoin (BTC) показал за месяц рост на 25% или $1,900. Крупнейший по капитализации альткоин Ethereum (ETH) в течение января вырос почти на 30% или $40. Первый и основной форк Bitcoin Cash (BCH) прибавил в цене 79% или $170. Младший брат биткоина – Litecoin (LTC) вырос за тот же период на 36% или $16. Ethereum Classic (ETC) и вовсе взлетел в цене за месяц на 140% или $7. Курсы анонимных монет DASH и ZCash (ZEC) выросли на 179% (+$78) и 124% (+$36) соответственно.
Главным достижением последних суток для биткоина стала способность зацепиться за уровни выше $9K. По состоянию на утро четверга эталонная криптовалюта топчется вокруг $9,300. Помимо целого ряда событий, которые связывают с ростом биткоина (китайский вирус, геополитика, перекупленность рынка акций), аналитики считают, что существует несколько "бычьих" технических индикаторов, которые сработали как раз несколько дней назад. Речь о Guppy (Множественные скользящие средние Гуппи), который в последний раз переключился с красного на зеленый 9 апреля 2019 года, когда начиналось ралли биткоина, которое привело его к $14K. Второй индикатор – это Puell Multiple, который определяет исторически низкие и высокие точки стоимости добываемых биткоинов. В данный момент этот индикатор ближе к нижней границе, нежели к верхней.
Что касается альткоинов, то здесь может подтверждаться предположение из крипто-Твиттера о том, что в течение последних 6 месяцев на рынке происходила аккумуляция альтернативных криптовалют на историческом дне для большинства монет. С учетом того, что месяц назад большинству альткоинов прогнозировалось забвение, можно сделать несколько выводов. Во-первых, принцип покупки активов, когда на рынке не осталось никакой надежды полностью оправдан и продолжает работать. Во-вторых, крипторынок продолжает жить, опровергая порой даже самые стройные логические схемы. В-третьих, судя по массированному продвижению в крипто-СМИ идеи возвращения сезона альткоинов и веры в перспективы крипторынка, крупные игроки, выкупавшие «дно», теперь готовятся продавать свои активы публике. Поэтому в медиа пока что все более чем радужно.
Многие альткоины показали действительно впечатляющий рост за месяц. Однако же разочарованием для участников рынка стал XRP, который, хоть и вырос за месяц на 15%, но никого этим не впечатлил, более того, с учетом прошлого масштабного обвала стоимости монеты, рост составил всего несколько центов. Держатели токена винят в слабой производительности руководство Ripple, которое весь год распродавало свои XRP. Кроме того, слабый прогресс в отношении новых партнерств с банками и бизнесом говорят о том, что мы можем увидеть новые минимумы по XRP. Недавно СЕО компании Ripple Брэд Гарлингхаус намекнул на возможное IPO, что также не впечатлило рынок. Пока что XRP является третьей крупнейшей по капитализации криптовалютой, однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться, если руководство Ripple не начнет действовать иначе.
Найбільше розчарування - в майбутньому найбільший профіт! Тримаймося! Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Да,много я тут пропустил.Рипломания в самом разгаре и это при цене в 0.24$.Дед на 9+,а альты в ж.. как и всегда,даже Эфир.Зебра,я что,не помогла ему примочка 2.0 или что там должно было быть в январе?? Вы по прежнему держатель эфира??
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osafly написав:Да,много я тут пропустил.Рипломания в самом разгаре и это при цене в 0.24$.Дед на 9+,а альты в ж.. как и всегда,даже Эфир.Зебра,я что,не помогла ему примочка 2.0 или что там должно было быть в январе?? Вы по прежнему держатель эфира??
Деякі альти вже декілька іксів зробили. Про яку джоппу йде мова? А ріпла, кефір, лайт підуть останні. Вони є важковаговики, тому чекаємо. Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
До 2.0 ещё очень долго ждать.Весь крипторынок ещё очень далёк от корреляции полезности монет и их цены.Но в будущем однозначно это произойдёт.Тогда конечно эфир будет в лидерах, а биток и форки в первую очередь, да и масса остального навоза просто обесценятся.Ещё нужно учитывать, что монеты ПОВ вымрут как динозавры.Это вообще маразм 21 века на планете тратить столько ээ на эту хню.