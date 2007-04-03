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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:51
aleexxxx написав: Кучинелли написав: osafly написав:
не помогла ему примочка 2.0
Ещё нужно учитывать, что монеты ПОВ вымрут как динозавры.Это вообще маразм 21 века на планете тратить столько ээ на эту хню.
Если в данный момент монета является ПОВ, то это не значит, что со временем она не перейдёт на ПОС.
Если я пишу, что эфир будет в лидерах, а он перейдёт на ПОС, тогда - непонятно зачем вы написали то, что само собой разумеется и никак не противоречит написанному мною.Конечно же вымрут те, кто не перейдёт.Рано или поздно вопрос электроэнергии станет ребром. так продолжаться неопределённо долго не может.
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Кучинелли
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