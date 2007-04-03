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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1666166716681669

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 134
1) дно вже було пройдено
22%
30
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:51

  aleexxxx написав:
  Кучинелли написав:
  osafly написав:не помогла ему примочка 2.0


Ещё нужно учитывать, что монеты ПОВ вымрут как динозавры.Это вообще маразм 21 века на планете тратить столько ээ на эту хню.

Если в данный момент монета является ПОВ, то это не значит, что со временем она не перейдёт на ПОС.


Если я пишу, что эфир будет в лидерах, а он перейдёт на ПОС, тогда - непонятно зачем вы написали то, что само собой разумеется и никак не противоречит написанному мною.Конечно же вымрут те, кто не перейдёт.Рано или поздно вопрос электроэнергии станет ребром. так продолжаться неопределённо долго не может.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:53

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:43

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Можно торговать и выводить эксмо кодами без верификации.
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