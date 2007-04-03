|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:51
aleexxxx написав: Кучинелли написав: osafly написав:
не помогла ему примочка 2.0
Ещё нужно учитывать, что монеты ПОВ вымрут как динозавры.Это вообще маразм 21 века на планете тратить столько ээ на эту хню.
Если в данный момент монета является ПОВ, то это не значит, что со временем она не перейдёт на ПОС.
Если я пишу, что эфир будет в лидерах, а он перейдёт на ПОС, тогда - непонятно зачем вы написали то, что само собой разумеется и никак не противоречит написанному мною.Конечно же вымрут те, кто не перейдёт.Рано или поздно вопрос электроэнергии станет ребром. так продолжаться неопределённо долго не может.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7434
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:43
greenozon
Можно торговать и выводить эксмо кодами без верификации.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:07
Як настрій, козаки?
Всі готові на ріплоракеті летіти to the moon!?
Обирайте ламби і катери вже...
Ми будєм багатиє! Запам'ятайте пророцтво козака-характерника!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27502
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:33
Козак-характерник написав:
Як настрій, козаки?
Всі готові на ріплоракеті летіти to the moon!?
Обирайте ламби і катери вже...
Ми будєм багатиє! Запам'ятайте пророцтво козака-характерника!
Пока вы ту риплоракету заряжаете, кефир уже сделал 2.5 раза за месяц. И есть куда лететь Да и кардано тоже неплох.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1768
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:15
lrs7719 написав: Козак-характерник написав:
Як настрій, козаки?
Всі готові на ріплоракеті летіти to the moon!?
Обирайте ламби і катери вже...
Ми будєм багатиє! Запам'ятайте пророцтво козака-характерника!
Пока вы ту риплоракету заряжаете, кефир уже сделал 2.5 раза за месяц. И есть куда лететь Да и кардано тоже неплох.
Это Вы по готовому такой ээ... бодрый. Прям, как моя тёща. А когда классическая бутылочка кефира прокисала, Вы как-то скромно молчали
От КХ вангует ДО событий, шта рипла, улетит в небеса. И только время покажет ага или не ага.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1566
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:21
Vitaka написав:
Это Вы по готовому такой ээ... бодрый. Прям, как моя тёща. А когда классическая бутылочка кефира прокисала, Вы как-то скромно молчали
От КХ вангует ДО событий, шта рипла, улетит в небеса. И только время покажет ага или не ага.
я в кефир верил всегда, но в BCH верю больше
. В нём же и отсиживаюсь, крося с ефиром.В эфирах и прибыль считаю.
А так в целом я не из болтливых
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1768
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:14
Vitaka написав:
От КХ вангует ДО событий, шта рипла, улетит в небеса. И только время покажет ага или не ага.
Якщо ріпла не зробить нас багатими, то закидаєте мене какашками. Піду з ганьбою.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27502
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37825
|183529879
|
|
|6776
|1503379
|
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
|
|38
|47074
|
|