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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1667166816691670

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, есть ещё брательник у риплы - XLM :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати кики очень перспективны. Они невероятно сильно просели - на два порядка. Я прикупил по 0.00008, а уже 0.00019, Почти 2.5х к usdt. Жду 0.001.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:то закидаєте мене какашками. Піду з ганьбою.


КХ, коли відкривати двері ТОІ-ТОІ? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:44

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:то закидаєте мене какашками. Піду з ганьбою.


КХ, коли відкривати двері ТОІ-ТОІ? :)

Що це? :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:47

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:57

Якщо до халви ми нє станєм багатиє завдяки ріплє... 8) Тоді відчиняйте і кидайте! :oops: Але думаю, що станєм багатиє раніше. Можливо в цьому місці вже.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:12

greenozon
фу, не публікуйте більше такого, я саме в цей момент пив каву). Біток росте, так що всі надії на нього
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир в ударе пробил 200, призывал по 145 брать не глядя)))
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Эфир в ударе пробил 200, призывал по 145 брать не глядя)))

В процентном соотношении рост меньше чем у бинкоина. Даже рипл больше отрос.
Витаха
 
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