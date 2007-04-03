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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, есть ещё брательник у риплы - XLM
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кстати кики очень перспективны. Они невероятно сильно просели - на два порядка. Я прикупил по 0.00008, а уже 0.00019, Почти 2.5х к usdt. Жду 0.001.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, коли відкривати двері ТОІ-ТОІ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:44
Що це?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:47
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:57
Якщо до халви ми нє станєм багатиє завдяки ріплє... Тоді відчиняйте і кидайте! Але думаю, що станєм багатиє раніше. Можливо в цьому місці вже.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:12
greenozon
фу, не публікуйте більше такого, я саме в цей момент пив каву). Біток росте, так що всі надії на нього
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Эфир в ударе пробил 200, призывал по 145 брать не глядя)))
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:36
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