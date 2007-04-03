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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1668166916701671

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:38

  mt7216558 написав:greenozon
фу, не публікуйте більше такого, я саме в цей момент пив каву). Біток росте, так що всі надії на нього


то ще квіточки, а ось що щекає усі альти і особливо скам-ріпку :)

https://youtu.be/Y4HSQKUAPK M

хто сміливий зліпить лінку сам!
але я попередив
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ААААААААААААААА!!!!!!!!!! Украду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:54

  greenozon написав:ось що щекає усі альти і особливо скам-ріпку :)

Я дивлюся, що Ви там сурйозно готуєтеся до того, щоб закидати фекаліями козака... :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:28

  Zebra написав:
  Витаха написав:
  Zebra написав:Эфир в ударе пробил 200, призывал по 145 брать не глядя)))

В процентном соотношении рост меньше чем у бинкоина. Даже рипл больше отрос.

Эфир сходит на 500-600 баксов.


Больше интересует сходит ли он сначала ниже 200?
lrs7719
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  #<1 ... 1668166916701671
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