то ще квіточки, а ось що щекає усі альти і особливо скам-ріпку
хто сміливий зліпить лінку сам!
але я попередив
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:38
то ще квіточки, а ось що щекає усі альти і особливо скам-ріпку
хто сміливий зліпить лінку сам!
але я попередив
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ААААААААААААААА!!!!!!!!!! Украду.
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:54
Я дивлюся, що Ви там сурйозно готуєтеся до того, щоб закидати фекаліями козака...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 06 лют, 2020 09:28
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:31
Прошла сигнальная транзакция 0.00000777. Раньше такое бывало за пару-тройку дней перед дампом. Это не руководство к действию, нет никакой гарантии. Просто будьте осторожнее.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:47
Це к пампу ріпли мінімумм на 1$.Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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