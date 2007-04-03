Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:38
mt7216558 написав: greenozon
фу, не публікуйте більше такого, я саме в цей момент пив каву). Біток росте, так що всі надії на нього
то ще квіточки, а ось що щекає усі альти і особливо скам-ріпку
https://youtu.be/Y4HSQKUAPK
M
хто сміливий зліпить лінку сам!
але я попередив
greenozon
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Додано: Сер 05 лют, 2020 19:48
ААААААААААААААА!!!!!!!!!! Украду.
airmax78
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:54
greenozon написав:
ось що щекає усі альти і особливо скам-ріпку
Я дивлюся, що Ви там сурйозно готуєтеся до того, щоб закидати фекаліями козака...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:28
Zebra написав: Витаха написав: Zebra написав:
Эфир в ударе пробил 200, призывал по 145 брать не глядя)))
В процентном соотношении рост меньше чем у бинкоина. Даже рипл больше отрос.
Эфир сходит на 500-600 баксов.
Больше интересует сходит ли он сначала ниже 200?
lrs7719
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:31
Прошла сигнальная транзакция 0.00000777. Раньше такое бывало за пару-тройку дней перед дампом. Это не руководство к действию, нет никакой гарантии. Просто будьте осторожнее.
andrein
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:47
andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0.00000777. Раньше такое бывало за пару-тройку дней перед дампом. Это не руководство к действию, нет никакой гарантии. Просто будьте осторожнее.
Це к пампу ріпли мінімумм на 1$.Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
2
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:40
andrein
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:04
Козак-характерник написав: andrein написав:
Прошла сигнальная транзакция 0.00000777. Раньше такое бывало за пару-тройку дней перед дампом. Это не руководство к действию, нет никакой гарантии. Просто будьте осторожнее.
Це к пампу ріпли мінімумм на 1$.Ми будєм багатиє!
Текущий сапплай рипплы - 44 млрд токенов. Через 12-24 месяца (возможный срок следующего мегахайпа) будет порядка 50 млрд. В самых смелых прогнозах, граничащих с безумием, не смогу себе представить капу рипплы выше 1 трлн долларов. Так что больше 20 долларов за монету не стоит ожидать даже чисто фантазийно
zРадио
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