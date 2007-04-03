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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1669167016711672

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:10

  Vitaka написав:zРадио, думаю по рипле многих устроит и скромные $2, и даже $1 :oops:


Все зависит от курса битка в этот период. Я свою рипплу брал за биток, и пока в минусе. Возвращать тоже планирую в биток. Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:28

  zРадио написав:
  Vitaka написав:zРадио, думаю по рипле многих устроит и скромные $2, и даже $1 :oops:


Все зависит от курса битка в этот период. Я свою рипплу брал за биток, и пока в минусе. Возвращать тоже планирую в биток. Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))


Чудесно! Щас как раз два года прошло! Ждёмс!
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:30

  zРадио написав: Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))

Літає рєдко, но мєтко! :D Ми будєм багатиє! :D Інакше бути мені обляпаним фекаліями. :oops:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Літає рєдко, но мєтко! Ми будєм багатиє! Інакше бути мені обляпаним фекаліями.


то як КХ, запускємо ТОІ ТОІ знову? :) :) :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:38

  Vitaka написав:
  zРадио написав:
  Vitaka написав:zРадио, думаю по рипле многих устроит и скромные $2, и даже $1 :oops:


Все зависит от курса битка в этот период. Я свою рипплу брал за биток, и пока в минусе. Возвращать тоже планирую в биток. Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))


Чудесно! Щас как раз два года прошло! Ждёмс!


В сентябре 2018-го риппло-ракета еще летала, так что не торопите события :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так себе новость по рипле:
https://forklog.com/whale-alert-soosnov ... kenov-xrp/
Vitaka
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