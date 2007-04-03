Все зависит от курса битка в этот период. Я свою рипплу брал за биток, и пока в минусе. Возвращать тоже планирую в биток. Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:10
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:28
Чудесно! Щас как раз два года прошло! Ждёмс!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:30
Літає рєдко, но мєтко! Ми будєм багатиє! Інакше бути мені обляпаним фекаліями.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
то як КХ, запускємо ТОІ ТОІ знову?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:38
В сентябре 2018-го риппло-ракета еще летала, так что не торопите события
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так себе новость по рипле:
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:34
новость просто офігєнчик, хто почув той зрозумів - капітан останнім покидає корабель)
Исследователи отмечают, что продажи осуществлялись постепенно и не могли резко рушить курс XRP, особенно учитывая высокие объемы биржевых торгов. Тем не менее деятельность Маккалеба увеличивала рыночное предложение актива и, следовательно, могла оказывать перманентное давление на его цену.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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