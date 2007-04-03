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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1670167116721673>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:10

  Vitaka написав:zРадио, думаю по рипле многих устроит и скромные $2, и даже $1 :oops:


Все зависит от курса битка в этот период. Я свою рипплу брал за биток, и пока в минусе. Возвращать тоже планирую в биток. Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:28

  zРадио написав:
  Vitaka написав:zРадио, думаю по рипле многих устроит и скромные $2, и даже $1 :oops:


Все зависит от курса битка в этот период. Я свою рипплу брал за биток, и пока в минусе. Возвращать тоже планирую в биток. Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))


Чудесно! Щас как раз два года прошло! Ждёмс!
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:30

  zРадио написав: Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))

Літає рєдко, но мєтко! :D Ми будєм багатиє! :D Інакше бути мені обляпаним фекаліями. :oops:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Літає рєдко, но мєтко! Ми будєм багатиє! Інакше бути мені обляпаним фекаліями.


то як КХ, запускємо ТОІ ТОІ знову? :) :) :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:38

  Vitaka написав:
  zРадио написав:
  Vitaka написав:zРадио, думаю по рипле многих устроит и скромные $2, и даже $1 :oops:


Все зависит от курса битка в этот период. Я свою рипплу брал за биток, и пока в минусе. Возвращать тоже планирую в биток. Но полета риппло-ракеты долго ждать надо, она раз в полтора-два года только умеет, не чаще )))


Чудесно! Щас как раз два года прошло! Ждёмс!


В сентябре 2018-го риппло-ракета еще летала, так что не торопите события :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так себе новость по рипле:
https://forklog.com/whale-alert-soosnov ... kenov-xrp/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:34

  Vitaka написав:Так себе новость по рипле:
https://forklog.com/whale-alert-soosnov ... kenov-xrp/


новость просто офігєнчик, хто почув той зрозумів - капітан останнім покидає корабель)

Исследователи отмечают, что продажи осуществлялись постепенно и не могли резко рушить курс XRP, особенно учитывая высокие объемы биржевых торгов. Тем не менее деятельность Маккалеба увеличивала рыночное предложение актива и, следовательно, могла оказывать перманентное давление на его цену.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 23:28

"Скамейка" Livecoin

КХ может больше рассказать:
https://forklog.com/polzovateli-obvinil ... yh-monero/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 23:39

  Vitaka написав:КХ может больше рассказать:
https://forklog.com/polzovateli-obvinil ... yh-monero/

Так це я і написав листа до Форклог, щоб цю шарашкіну контору знеславили. Скаміна. І просив других, щоб теж били в колокол. Ці шахраї не повинні працювати.
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:42

  greenozon написав:
  Vitaka написав:Так себе новость по рипле:
https://forklog.com/whale-alert-soosnov ... kenov-xrp/


новость просто офігєнчик, хто почув той зрозумів - капітан останнім покидає корабель)

Исследователи отмечают, что продажи осуществлялись постепенно и не могли резко рушить курс XRP, особенно учитывая высокие объемы биржевых торгов. Тем не менее деятельность Маккалеба увеличивала рыночное предложение актива и, следовательно, могла оказывать перманентное давление на его цену.

Мы будемо багатии!(с)
Кто-то еще ждеть просадки к 6-5-4-... по битку?
airmax78
 
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