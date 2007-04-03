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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:58
airmax78
как раз такое происходит, когда уже не ждут, как пробой 10т. по всему должны были униз, но эта ж крипта...
а шо делать?
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