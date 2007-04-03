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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1670167116721673

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:58

airmax78
как раз такое происходит, когда уже не ждут, как пробой 10т. по всему должны были униз, но эта ж крипта...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:09

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:КХ может больше рассказать:
https://forklog.com/polzovateli-obvinil ... yh-monero/

Так це я і написав листа до Форклог, щоб цю шарашкіну контору знеславили. Скаміна. І просив других, щоб теж били в колокол. Ці шахраї не повинні працювати.
Зображення



КХ = АЛІНА????
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:15

  greenozon написав:КХ = АЛІНА????

Аліна мені написала. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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