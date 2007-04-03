airmax78
как раз такое происходит, когда уже не ждут, как пробой 10т. по всему должны были униз, но эта ж крипта...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:58
airmax78
как раз такое происходит, когда уже не ждут, как пробой 10т. по всему должны были униз, но эта ж крипта...
а шо делать?
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:09
КХ = АЛІНА????
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:15
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:39
Откуда такие дикие объёмы торгов:
По битку - 77 млрд.долл в сутки
По тезеру - 100 млрд.долл. при капе 4 млрд.
По эфиру - 36 млрд. При капе 25
???
Кто столько продаёт ?
И если это правда, то биржи гребут лопатами денюшки хомок.
|