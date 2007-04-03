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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1670167116721673

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:58

airmax78
как раз такое происходит, когда уже не ждут, как пробой 10т. по всему должны были униз, но эта ж крипта...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Заправили ракету теперь полетим. Кефир отлично стартанул. До халвинга взлетать будем? Какие мысли?

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ZZZaika
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:09

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:КХ может больше рассказать:
https://forklog.com/polzovateli-obvinil ... yh-monero/

Так це я і написав листа до Форклог, щоб цю шарашкіну контору знеславили. Скаміна. І просив других, щоб теж били в колокол. Ці шахраї не повинні працювати.
Зображення



КХ = АЛІНА????
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:15

  greenozon написав:КХ = АЛІНА????

Аліна мені написала. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:39

Откуда такие дикие объёмы торгов:
По битку - 77 млрд.долл в сутки
По тезеру - 100 млрд.долл. при капе 4 млрд.
По эфиру - 36 млрд. При капе 25
???
Кто столько продаёт ?
И если это правда, то биржи гребут лопатами денюшки хомок. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:15

  andrein написав:Откуда такие дикие объёмы торгов:
По битку - 77 млрд.долл в сутки
По тезеру - 100 млрд.долл. при капе 4 млрд.
По эфиру - 36 млрд. При капе 25
???
Кто столько продаёт ?
И если это правда, то биржи гребут лопатами денюшки хомок. :)


Откуда инфасм?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:25

  andrein написав:Откуда такие дикие объёмы торгов:
По битку - 77 млрд.долл в сутки
По тезеру - 100 млрд.долл. при капе 4 млрд.
По эфиру - 36 млрд. При капе 25
???
Кто столько продаёт ?
И если это правда, то биржи гребут лопатами денюшки хомок. :)

Это фейк, при таких обьемах и комиссионных бирж деньги закончатся у хомок через месяц.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://weisscrypto.com/en/coins
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Waves начали пампить безбожно.При капитализации 140млн,сегодня наторговали ним уже на 186! Прикольно так по кругу гоняют.На 100% пока в крипте.Терпение-с.Думаю еще не конец.Месяц роста-это не серьезно.Альта некоторая,только-только "отдупляться" начала.До марта как минимум,мне кажется альткоины будут еще набирать...Должны по идее..Посмотрим.
Казак,ты зачем Алине мозх взрываешь??Тебе говорили,не лазь по криптопомойкам.Ты не слушал..Всю Монеру схомячил по 20 баков..Теперь обижаешься.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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