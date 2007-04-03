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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1671167216731674

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:53

Ми будєм багатиє!

Ripple упоминается в отчете относительно CBDC Банка Франции. Банк Франции является центральным банком Франции, выполняя в государстве функции по поддержке финансовой и денежной стабильности, а также оказывая банковские услуги государственным органам, юридическим и физическим лицам. CBDC представляет собой цифровую валюту банка. Стало известно, что Банк Франции в отчете указал, что атрибуты блока CBDC могут быть интегрированы в цифровой актив, циркулирующий в блокчейн-среде. Это вероятно прежде всего, как подчеркивается в отчете, именно для Ripple.

То есть, есть вероятность, что будущая цифровая валюта Банка Франции может использовать в качестве вспомогательной Ripple XRP. Также может применяться Ripple XRP Ledger. В свете этого присутствует некая вероятность, что в будущем даже евро может перейти на Ripple XRP Ledger. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард уже подтвердила, что будет идти курс на оцифровку евро. Учитывая деятельность Банка Франции, который взаимодействует в ЕЦБ, это может означать намек на распространение технологии Ripple не только во Франции, но и в Европейском Союзе в целом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну че, кто там поверил в сигнальную транзакцию на слив?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я не поверил.Не в этот раз..Хотя схема до сего дня-работала.Чуйка говорит что это еще не конец роста.Мне на биток-пофиг,но он драйвер рынка.Я лично в альте,которую здесь так все хоронили и которая показала уже 2-3х за месяц с небольшим.
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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До халвинга никто биток сливать не будет. После халвинга минус x2-x3 к концу года.
Но эфир сходит на 500-600 баксов, прогноз в силе, что сейчас, что полгода назад говорил про это. Глобальная коррекция что к доллару, что к биткоину назревает. Рывок эфира очень бычий и безоткатный, как биток с 3100 на 13700 сходил без откатов.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 11 лют, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:34

  osafly написав:Я не поверил.Не в этот раз..Хотя схема до сего дня-работала.Чуйка говорит что это еще не конец роста.Мне на биток-пофиг,но он драйвер рынка.Я лично в альте,которую здесь так все хоронили и которая показала уже 2-3х за месяц с небольшим.


Ента тема работала, покуда индивидуалы, жаждущие славы, не начали трубить в соцсетях :mrgreen:
А кукловоды ж тоже не пальцем деланные :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Халвинг битка это долгожданное послехайповое событие, самое ожидаемое криптосообществом, осталось 90 дней, могут загнать битко сдуру и на 40 тысяч. Все реально в этом мире...
Zebra
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