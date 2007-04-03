Додано: Вів 11 лют, 2020 18:53

Ripple упоминается в отчете относительно CBDC Банка Франции. Банк Франции является центральным банком Франции, выполняя в государстве функции по поддержке финансовой и денежной стабильности, а также оказывая банковские услуги государственным органам, юридическим и физическим лицам. CBDC представляет собой цифровую валюту банка. Стало известно, что Банк Франции в отчете указал, что атрибуты блока CBDC могут быть интегрированы в цифровой актив, циркулирующий в блокчейн-среде. Это вероятно прежде всего, как подчеркивается в отчете, именно для Ripple.



То есть, есть вероятность, что будущая цифровая валюта Банка Франции может использовать в качестве вспомогательной Ripple XRP. Также может применяться Ripple XRP Ledger. В свете этого присутствует некая вероятность, что в будущем даже евро может перейти на Ripple XRP Ledger. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард уже подтвердила, что будет идти курс на оцифровку евро. Учитывая деятельность Банка Франции, который взаимодействует в ЕЦБ, это может означать намек на распространение технологии Ripple не только во Франции, но и в Европейском Союзе в целом.

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