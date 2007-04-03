Ripple упоминается в отчете относительно CBDC Банка Франции. Банк Франции является центральным банком Франции, выполняя в государстве функции по поддержке финансовой и денежной стабильности, а также оказывая банковские услуги государственным органам, юридическим и физическим лицам. CBDC представляет собой цифровую валюту банка. Стало известно, что Банк Франции в отчете указал, что атрибуты блока CBDC могут быть интегрированы в цифровой актив, циркулирующий в блокчейн-среде. Это вероятно прежде всего, как подчеркивается в отчете, именно для Ripple.
То есть, есть вероятность, что будущая цифровая валюта Банка Франции может использовать в качестве вспомогательной Ripple XRP. Также может применяться Ripple XRP Ledger. В свете этого присутствует некая вероятность, что в будущем даже евро может перейти на Ripple XRP Ledger. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард уже подтвердила, что будет идти курс на оцифровку евро. Учитывая деятельность Банка Франции, который взаимодействует в ЕЦБ, это может означать намек на распространение технологии Ripple не только во Франции, но и в Европейском Союзе в целом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Я не поверил.Не в этот раз..Хотя схема до сего дня-работала.Чуйка говорит что это еще не конец роста.Мне на биток-пофиг,но он драйвер рынка.Я лично в альте,которую здесь так все хоронили и которая показала уже 2-3х за месяц с небольшим.
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До халвинга никто биток сливать не будет. После халвинга минус x2-x3 к концу года. Но эфир сходит на 500-600 баксов, прогноз в силе, что сейчас, что полгода назад говорил про это. Глобальная коррекция что к доллару, что к биткоину назревает. Рывок эфира очень бычий и безоткатный, как биток с 3100 на 13700 сходил без откатов.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 11 лют, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Я не поверил.Не в этот раз..Хотя схема до сего дня-работала.Чуйка говорит что это еще не конец роста.Мне на биток-пофиг,но он драйвер рынка.Я лично в альте,которую здесь так все хоронили и которая показала уже 2-3х за месяц с небольшим.
Ента тема работала, покуда индивидуалы, жаждущие славы, не начали трубить в соцсетях А кукловоды ж тоже не пальцем деланные
Глава Ripple Брэд Гарлингхаус на CNN скоро даст новое интервью, как объявила ведущая Джулия Чаттерли в Twitter, предложив в комментариях указать, ответы на что пользователи ожидают от руководителя компании. Точная дата интервью пока не известна. Пользователи Twitter восприняли такое предложение в положительном тоне, и в комментариях появлялись различные вопросы. Есть вероятность, что именно какие-то из них прозвучат в ходе интервью главы Ripple Брэда Гарлингхауса на CNN, поэтому знать, что там именно, стоит. Прежде всего, пользователи интересовались, будут ли в 2020 году 20 крупнейших банков мира торговать цифровым активом Ripple XRP.
Ранее намек на это звучал в одном из заявлений Брэда Гарлингхауса, однако конкретного указания на Ripple XRP не было. Теперь пользователи хотят, чтобы этот момент был прояснен. В данном ключе стоит отметить, что недавно 40 лицензированных банков Германии подали заявку на лицензию по хранению в том числе и Ripple XRP, согласно принятой пятой директиве ЕС. Полный список банков не указан, однако есть вероятность, что среди них имеются и крупнейшие банки мира. Поэтому это уже является предпоссылкой к ответу на вопрос. Также в комментариях был вопрос к Брэду Гарлингхаусу, что думают о Ripple XRP такие компании, как Uber, Airbnb, Google и Amazon. Еще один вопрос задавался о том, сколько Ripple откроет платежных коридоров до 2021 года.
Интересовало потребителей и заявление генерального директора Ripple относительно IPO. Один из пользователей спросил, как IPO повлияет на акции Ripple, XRP и Ripple XRP. Не менее важно и косвенное сотрудничество Ripple с другими компаниями. Так, в комментариях был вопрос, как Ripple может сотрудничать с Brinks, что недавно инвестировала в MoneyGram.
Еще в одном вопросе было: планируется ли стимулировать партнеров RippleNet к запуску собственных валидаторов XRP. Пользователи продолжают предлагать темы для обсуждения в интервью главы Ripple на CNN. Что именно из этого появится непосредственно в интервью, неизвестно, однако однозначно, что генеральный директор Ripple точно затронет в своих ответах важные темы.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
airmax78 возможно спланировано было и вроде по та и бф на профилактике
Текущий всплеск можно объяснить манипуляцией с той же БФ.Пока она была закрыта, курс сходил за стопами и никто ничего не мог сделать.если так, то должен быть откат.Если нет, то дальнейший рост.Даже исходя из вышенаписанного ничего нельзя точно предположить.