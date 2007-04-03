Додано: Вів 11 лют, 2020 22:55

Глава Ripple Брэд Гарлингхаус на CNN скоро даст новое интервью, как объявила ведущая Джулия Чаттерли в Twitter, предложив в комментариях указать, ответы на что пользователи ожидают от руководителя компании. Точная дата интервью пока не известна. Пользователи Twitter восприняли такое предложение в положительном тоне, и в комментариях появлялись различные вопросы. Есть вероятность, что именно какие-то из них прозвучат в ходе интервью главы Ripple Брэда Гарлингхауса на CNN, поэтому знать, что там именно, стоит. Прежде всего, пользователи интересовались, будут ли в 2020 году 20 крупнейших банков мира торговать цифровым активом Ripple XRP.



Ранее намек на это звучал в одном из заявлений Брэда Гарлингхауса, однако конкретного указания на Ripple XRP не было. Теперь пользователи хотят, чтобы этот момент был прояснен. В данном ключе стоит отметить, что недавно 40 лицензированных банков Германии подали заявку на лицензию по хранению в том числе и Ripple XRP, согласно принятой пятой директиве ЕС. Полный список банков не указан, однако есть вероятность, что среди них имеются и крупнейшие банки мира. Поэтому это уже является предпоссылкой к ответу на вопрос. Также в комментариях был вопрос к Брэду Гарлингхаусу, что думают о Ripple XRP такие компании, как Uber, Airbnb, Google и Amazon. Еще один вопрос задавался о том, сколько Ripple откроет платежных коридоров до 2021 года.



Интересовало потребителей и заявление генерального директора Ripple относительно IPO. Один из пользователей спросил, как IPO повлияет на акции Ripple, XRP и Ripple XRP. Не менее важно и косвенное сотрудничество Ripple с другими компаниями. Так, в комментариях был вопрос, как Ripple может сотрудничать с Brinks, что недавно инвестировала в MoneyGram.



Еще в одном вопросе было: планируется ли стимулировать партнеров RippleNet к запуску собственных валидаторов XRP. Пользователи продолжают предлагать темы для обсуждения в интервью главы Ripple на CNN. Что именно из этого появится непосредственно в интервью, неизвестно, однако однозначно, что генеральный директор Ripple точно затронет в своих ответах важные темы.

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