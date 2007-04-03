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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 лют, 2020 23:59
Vitaka написав: Zebra написав:
Халвинг битка это долгожданное послехайповое событие, самое ожидаемое криптосообществом, осталось 90 дней, могут загнать битко сдуру и на 40 тысяч. Все реально в этом мире...
Щас
Все ждут, лонгов туча открыта, вангователей а ля Магнито па30к целая туча и попрут выкупать по 30...40к?
Лонги это фейк. Не ведитесь на эту информацию. Манипуляция толпой, чтоб она начала шортить. И каждый новый шорт будет гнать цену еще выше.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 01:11
zРадио написав: Zebra написав:
Халвинг битка это долгожданное послехайповое событие, самое ожидаемое криптосообществом, осталось 90 дней, могут загнать битко сдуру и на 40 тысяч. Все реально в этом мире...
ИМХО, иксы после халвинга, а не до
Так толпа думает.
После халвинга интерес к крипте будет угасать, так как активы будут сползать в дно. Это последний вздоз что эфира, что битка. Обретут они свою нормальную стоимость без спекулятивной составляющей.
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