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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1672167316741675

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 23:59

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Халвинг битка это долгожданное послехайповое событие, самое ожидаемое криптосообществом, осталось 90 дней, могут загнать битко сдуру и на 40 тысяч. Все реально в этом мире...


Щас :) Все ждут, лонгов туча открыта, вангователей а ля Магнито па30к целая туча и попрут выкупать по 30...40к? :mrgreen:

Лонги это фейк. Не ведитесь на эту информацию. Манипуляция толпой, чтоб она начала шортить. И каждый новый шорт будет гнать цену еще выше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 01:11

  zРадио написав:
  Zebra написав:Халвинг битка это долгожданное послехайповое событие, самое ожидаемое криптосообществом, осталось 90 дней, могут загнать битко сдуру и на 40 тысяч. Все реально в этом мире...


ИМХО, иксы после халвинга, а не до

Так толпа думает.
После халвинга интерес к крипте будет угасать, так как активы будут сползать в дно избавляясь от спекулятивной составляющией. Это последний вздоз что эфира, что битка. Обретут они свою нормальную стоимость.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:45

Ми будєм багатиє!

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:12

  Витаха написав:Кстати кики очень перспективны. Они невероятно сильно просели - на два порядка. Я прикупил по 0.00008, а уже 0.00019, Почти 2.5х к usdt. Жду 0.001.

Не дождался 0.001, но сделал на кике х4, фиксанул прибыль.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:46

  Витаха написав:
  Витаха написав:Кстати кики очень перспективны. Они невероятно сильно просели - на два порядка. Я прикупил по 0.00008, а уже 0.00019, Почти 2.5х к usdt. Жду 0.001.

Не дождался 0.001, но сделал на кике х4, фиксанул прибыль.


Какой объём торгов на бирже этих кике?
Vitaka
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  Козак-характерник написав:

Установил себе на рингтон. Весь день хожу по торговому залу, смотрю чтобы никто ничего не тырил с полок, и напеваю себе под нос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:41

Vitaka
На coinmarketcap KICK

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Витаха
 
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