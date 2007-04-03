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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:43
Zebra
рипл тоже, та все альты наперегонки
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:51
чик написав:Zebra
рипл тоже, та все альты наперегонки
Рипл пока не ракета, барахтается к битку. Эфир пробил 0.025 к битку безоткатно - серьезный бычий задел.
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Zebra
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