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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1673167416751676

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:43

Zebra
рипл тоже, та все альты наперегонки :)
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:51

  чик написав:Zebra
рипл тоже, та все альты наперегонки :)

Рипл пока не ракета, барахтается к битку. Эфир пробил 0.025 к битку безоткатно - серьезный бычий задел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Где Тайлер, ау? Как там теханализ поживает? Когда я призывал набирать позиции по эфиру па 145, и к битку па 0.020-0.025 ты там что говорил, что это бутеринке все конец? :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:18

Сєкір башка

  Zebra написав:Где Тайлер, ау? Как там теханализ поживает? Когда я призывал набирать позиции по эфиру па 145, и к битку па 0.020-0.025 ты там что говорил, что это бутеринке все конец? :lol:

:)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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