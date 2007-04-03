Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:43
Zebra
рипл тоже, та все альты наперегонки
а шо делать?
чик
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:51
чик написав: Zebra
рипл тоже, та все альты наперегонки
Рипл пока не ракета, барахтается к битку. Эфир пробил 0.025 к битку безоткатно - серьезный бычий задел.
Zebra
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Додано: Сер 12 лют, 2020 21:48
Где Тайлер, ау? Как там теханализ поживает? Когда я призывал набирать позиции по эфиру па 145, и к битку па 0.020-0.025 ты там что говорил, что это бутеринке все конец?
Zebra
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:18
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:19
Zebra VS Tyler Truman -снова тоже самое
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-
https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:25
Zebra написав:
Где Тайлер, ау? Как там теханализ поживает
ТехАналіз - скам і дурість 20-21 століття!
greenozon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:43
greenozon
как раз таки по тех анализу эфир был САМЫМ идеальныq и очевидныq сигнал на покупку, который только можно себе представить, такие 100% варианты по пальцам считать можно, если брать топовую альту, а не шиткоины, которые уходят под 0
spacemachine
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