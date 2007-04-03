Козак, вибач а не втримався....Був кефір, начитався тут новин майже кожен день про ріплу, та й багато хто тут зайшов 3-4 сторінки назад в ріплу, й Зебра зайшов. А в ітогє ніхера вона не ракета. Жалкую що перелив з кефіра в ріпл, та нервую.
greenozon как раз таки по тех анализу эфир был САМЫМ идеальныq и очевидныq сигнал на покупку, который только можно себе представить, такие 100% варианты по пальцам считать можно, если брать топовую альту, а не шиткоины, которые уходят под 0
OptiX написав:Козак, вибач а не втримався....Був кефір, начитався тут новин майже кожен день про ріплу, та й багато хто тут зайшов 3-4 сторінки назад в ріплу, й Зебра зайшов. А в ітогє ніхера вона не ракета. Жалкую що перелив з кефіра в ріпл, та нервую.
Ми будєм багатиє! Тримайтеся! І не бздо! Ріпла нас збагатить. Але в наступний раз не забувайте про диверсифікай.
П.С. По якій ціні перелили кефір в ріплу?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.