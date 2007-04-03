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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:42
mt7216558 стільки, скільки не шкода втратити взагалі.
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OptiX
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Додано: Чет 13 лют, 2020 13:10
Корона-вирус показывает, что децентрализация - не пустой звук. Класть все яйца в одну корзину - такое себе. На первый раз может и дешевле. Кто-то хейтит крипту, как забаву и предмет для спекуляций, а может не хотим/не умеем использовать по назначению?!
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Kriptogedon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:37
mt7216558 написав:
яку суму вкладати крипту?
welcome hamster
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Zebra
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:51
Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
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mitia__
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Додано: Чет 13 лют, 2020 18:19
mt7216558 написав:
яку суму вкладати крипту?
Все что есть + взять кредитов в банке,заложить дом и все на крипторынок.Нам нужно топливо для роста,нам нужны пруффы и новые игроки в криптопирамиде
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:17
Kriptogedon написав:
Корона-вирус показывает, что децентрализация - не пустой звук. Класть все яйца в одну корзину - такое себе. На первый раз может и дешевле. Кто-то хейтит крипту, как забаву и предмет для спекуляций, а может не хотим/не умеем использовать по назначению?!
Я дико извиняюся! По какому назначению? Какое у крипты назначение за 10 лет существования?
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Vitaka
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