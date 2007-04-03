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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Корона-вирус показывает, что децентрализация - не пустой звук. Класть все яйца в одну корзину - такое себе. На первый раз может и дешевле. Кто-то хейтит крипту, как забаву и предмет для спекуляций, а может не хотим/не умеем использовать по назначению?!
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:19
Все что есть + взять кредитов в банке,заложить дом и все на крипторынок.Нам нужно топливо для роста,нам нужны пруффы и новые игроки в криптопирамиде
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:17
Я дико извиняюся! По какому назначению? Какое у крипты назначение за 10 лет существования?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:28
Кайф
Стопы, говоришь?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:44
удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?
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