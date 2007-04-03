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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1674167516761677

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 135
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:42

mt7216558 стільки, скільки не шкода втратити взагалі.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Корона-вирус показывает, что децентрализация - не пустой звук. Класть все яйца в одну корзину - такое себе. На первый раз может и дешевле. Кто-то хейтит крипту, как забаву и предмет для спекуляций, а может не хотим/не умеем использовать по назначению?!
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:37

  mt7216558 написав:яку суму вкладати крипту?

welcome hamster
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
mitia__
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:19

  mt7216558 написав:яку суму вкладати крипту?

Все что есть + взять кредитов в банке,заложить дом и все на крипторынок.Нам нужно топливо для роста,нам нужны пруффы и новые игроки в криптопирамиде :lol:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:17

  Kriptogedon написав:Корона-вирус показывает, что децентрализация - не пустой звук. Класть все яйца в одну корзину - такое себе. На первый раз может и дешевле. Кто-то хейтит крипту, как забаву и предмет для спекуляций, а может не хотим/не умеем использовать по назначению?!


Я дико извиняюся! По какому назначению? Какое у крипты назначение за 10 лет существования?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:28

Кайф

:) https://forklog.com/kurs-xrp-na-bitmex- ... e-sredstv/

Стопы, говоришь? :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:44

  mitia__ написав:Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)

удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?
aleexxxx
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