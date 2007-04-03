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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:23
spacemachine написав: mitia__ написав:
Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?
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mitia__
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:34
aleexxxx написав:
Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?
Постоит и вверх пойдёт. Это предхалвинговый памп.
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Витаха
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:41
Витаха написав: aleexxxx написав:
Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?
Постоит и вверх пойдёт. Это предхалвинговый памп.
Соглашусь, ловушка для медведей.
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Zebra
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