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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1675167616771678

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:23

  spacemachine написав:
  mitia__ написав:Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)

удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту

Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?
mitia__
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:34

  aleexxxx написав:Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?

Постоит и вверх пойдёт. Это предхалвинговый памп.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:41

  Витаха написав:
  aleexxxx написав:Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?

Постоит и вверх пойдёт. Это предхалвинговый памп.

Соглашусь, ловушка для медведей.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:11

  mitia__ написав:
  spacemachine написав:
  mitia__ написав:Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)

удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту

Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?


С недавних пор стало возможным работать с Бананом на прямую с карт Виза за 1%.Мастеркард на очереди...Но нужна верификация, пройдите еёи нам расскажите, на сколько это просто сделать или нет. :)
Кучинелли
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