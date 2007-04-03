|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:23
spacemachine написав: mitia__ написав:
Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?
-
mitia__
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:34
aleexxxx написав:
Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?
Постоит и вверх пойдёт. Это предхалвинговый памп.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:41
Витаха написав: aleexxxx написав:
Что-то практически вся альта резко покраснела. Загон закончился, пора выпрыгивать?
Постоит и вверх пойдёт. Это предхалвинговый памп.
Соглашусь, ловушка для медведей.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7554
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:11
mitia__ написав: spacemachine написав: mitia__ написав:
Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы.
P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?
С недавних пор стало возможным работать с Бананом на прямую с карт Виза за 1%.Мастеркард на очереди...Но нужна верификация, пройдите еёи нам расскажите, на сколько это просто сделать или нет.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:28
Кучинелли написав:
С недавних пор стало возможным работать с Бананом на прямую с карт Виза за 1%.Мастеркард на очереди...Но нужна верификация, пройдите еёи нам расскажите, на сколько это просто сделать или нет.
1% в долларе или гривне? Если первое, то смысла нет, т.к. за гривну крипта сейчас дешевле мира на 4-5%
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7554
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:38
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7629
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:46
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7629
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38864
|183939532
|
|
|6790
|1509592
|
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ
|
|38
|47198
|
|