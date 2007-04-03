mitia__ написав:Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы. P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?
mitia__ написав:Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы. P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?
С недавних пор стало возможным работать с Бананом на прямую с карт Виза за 1%.Мастеркард на очереди...Но нужна верификация, пройдите еёи нам расскажите, на сколько это просто сделать или нет.
Кучинелли написав: С недавних пор стало возможным работать с Бананом на прямую с карт Виза за 1%.Мастеркард на очереди...Но нужна верификация, пройдите еёи нам расскажите, на сколько это просто сделать или нет.
1% в долларе или гривне? Если первое, то смысла нет, т.к. за гривну крипта сейчас дешевле мира на 4-5%
Кучинелли написав: С недавних пор стало возможным работать с Бананом на прямую с карт Виза за 1%.Мастеркард на очереди...Но нужна верификация, пройдите еёи нам расскажите, на сколько это просто сделать или нет.
1% в долларе или гривне? Если первое, то смысла нет, т.к. за гривну крипта сейчас дешевле мира на 4-5%
В гривне.С укрбанквиза кард за 1% (ниже нет ни у кого, только БТЦ через кассу от 10000грн для договорных клиентов), минуя уже всякие схемы(которыми и я сам ранее пользовался).Ждём теперь закон(конец апреля) и оф присутствие Банана (а также в ближайшем времени ещё нескольких крупных бирж) на Украине.
mitia__ написав:Приветствую! Подскажите уважаемые, через какие биржы, брокеров работаете с криптой? В крипту с кошельками заходите? Или только c позициями работаете? Буду благодарен кто подскажет рабочие алгоритмы. P. S. Решил добровольно побриться, а правильных мастеров не знаю)
удобно заливать на укр биржу куна, оттуда вывести на бинанс и там торговать, есть маржиналка. прибыль выводить на куну, а оттуда на карту
Спасибо. А через карту какого банка лучше работать, что б меньше рисков блокировки операций?
куна работает только с картами приват, монобанк, и вроде как райфайзен. смотря какие у вас обьемы, там лимит на транзу 14К грн. больше, чем 150К (грн) через одну карту в месяц я бы не лил, оформите сразу моно и райфик. приват не рекомендую. в идеале завести карту на дропа и через нее работать
Пані та панове, які думки з приводу подальших дій маніпуляторів? Альтсезон завершиться фінальним переливом в біток і мегапумпом дєда перед халвою? Чи альти разом з бітом підуть на дно до бакса? Тобто, в чому фіксувати зараз профіт від альти: бітку чи баксі? Ви, як вчиняєте?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.