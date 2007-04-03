Зрозумів, а я майже всю топ альту перелив в ріплу. Тепер думаю, куди ріплу перелити: біт чи бакс. Схиляюся поки зафіксувати профіт в баксі, коли ріпла дасть ікси. А там побачимо. Хочу почути міркування інших форумчан.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:13
Зрозумів, а я майже всю топ альту перелив в ріплу. Тепер думаю, куди ріплу перелити: біт чи бакс. Схиляюся поки зафіксувати профіт в баксі, коли ріпла дасть ікси. А там побачимо. Хочу почути міркування інших форумчан.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 15 лют, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:15
Не забув. Там вище додав.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:17
Так какой там профит то? Рипла в росте щас... вот до 0.45..0.47 допрыгает как прошлым летом, тады и фиксанёмся. Ну хотя бы до 0.42
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:19
Ось і я про це думаю. Якщо біт вже на піку, то вистрибувати в бакс із альти треба. А якщо пропамплять на останок, тобто можливо на бітку ще підзаробити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю нам в Риппл-рОкете лететь еще и лететь. Я буду закрываться по 100 баксов за монету - не раньше. И то, только чтобы перезайти по 50 и лететь дальше до 1000.
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:22
Треба дивитися, як поводитиметься інша альта. Ріпла гальмує, залишили на закусь. Можливо й дасть більше ніж вся інша альта в фіналі. Пропоную фіксувати профіт не менше 2$ за ріплу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 17:52
Меньше 2$ - это просто отдать даром.
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:11
Да недолого музыка играла , не дотянем халвинга такими обвалами .. обвалится биток ниже 6-7 тыс ещё до апреля ... А там и дно ...
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток чихнул, рипл обосрался. Как обычно.
|