RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:13

  aleexxxx написав:Козак-характерник Я - в битке. Но, так трейдер из меня, прямо скажем, так себе, полагаю, что нужно поступать наоборот.

Зрозумів, а я майже всю топ альту перелив в ріплу. Тепер думаю, куди ріплу перелити: біт чи бакс. Схиляюся поки зафіксувати профіт в баксі, коли ріпла дасть ікси. А там побачимо. Хочу почути міркування інших форумчан.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 15 лют, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27698
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:в чому фіксувати зараз профіт від альти

Какое фиксировать профит! Ты в рипле ракете и будешь богатый! Забыл что ли?
Витаха
 
Повідомлень: 196
З нами з: 11.10.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:15

  Витаха написав:
  Козак-характерник написав:в чому фіксувати зараз профіт від альти

Какое фиксировать профит! Ты в рипле ракете и будешь богатый! Забыл что ли?

Не забув. Там вище додав. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27698
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:17

  Козак-характерник написав:
  aleexxxx написав:Козак-характерник Я - в битке. Но, так трейдер из меня, прямо скажем, так себе, полагаю, что нужно поступать наоборот.

Зрозумів, а я майже всю топ альту перелив в ріплу. Тепер думаю, куди ріплу перелити: біт чи бакс. Схиляюся поки зафіксувати профіт в баксі. А там побачимо. Хочу почути міркування інших форумчан.

Так какой там профит то? Рипла в росте щас... вот до 0.45..0.47 допрыгает как прошлым летом, тады и фиксанёмся. Ну хотя бы до 0.42 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30399
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:19

  aleexxxx написав:На самом деле всё зависит от цены, до которой пропампят биток. Если примерно с нынешних значений пойдём в низ, то буду в биток выходить. А если тыщ до 20-ти пропампят, то в фиат однозначно.

Ось і я про це думаю. Якщо біт вже на піку, то вистрибувати в бакс із альти треба. А якщо пропамплять на останок, тобто можливо на бітку ще підзаробити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27698
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю нам в Риппл-рОкете лететь еще и лететь. Я буду закрываться по 100 баксов за монету - не раньше. И то, только чтобы перезайти по 50 и лететь дальше до 1000.
airmax78
 
Повідомлень: 33398
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:22

  clientage написав:Так какой там профит то? Рипла в росте щас... вот до 0.45..0.47 допрыгает как прошлым летом, тады и фиксанёмся. Ну хотя бы до 0.42 :)

Треба дивитися, як поводитиметься інша альта. Ріпла гальмує, залишили на закусь. :P Можливо й дасть більше ніж вся інша альта в фіналі. Пропоную фіксувати профіт не менше 2$ за ріплу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27698
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:52

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:Так какой там профит то? Рипла в росте щас... вот до 0.45..0.47 допрыгает как прошлым летом, тады и фиксанёмся. Ну хотя бы до 0.42 :)

Треба дивитися, як поводитиметься інша альта. Ріпла гальмує, залишили на закусь. :P Можливо й дасть більше ніж вся інша альта в фіналі. Пропоную фіксувати профіт не менше 2$ за ріплу.

Меньше 2$ - это просто отдать даром.
airmax78
 
Повідомлень: 33398
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:11

Да недолого музыка играла , не дотянем халвинга такими обвалами .. обвалится биток ниже 6-7 тыс ещё до апреля ... А там и дно ...
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток чихнул, рипл обосрался. Как обычно.
Витаха
 
Повідомлень: 196
З нами з: 11.10.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1677167816791680>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3893, 3894, 3895
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
38946 183971600
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 21:14
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6790 1510089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 47206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.