Да, ладно. VasyaBTC нарисовал каналы и по его рисункам вполне можем сходить к нижней границе канала (что мы сейчас и делаем), оттолкнуться от неё и полететь на 12000. Ну, это если верить Васе, конечно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:46
Да, ладно. VasyaBTC нарисовал каналы и по его рисункам вполне можем сходить к нижней границе канала (что мы сейчас и делаем), оттолкнуться от неё и полететь на 12000. Ну, это если верить Васе, конечно.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:59
Ми будєм багатиє! Майте терпіння!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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