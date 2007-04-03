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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:46

  diplomnet написав:Да недолого музыка играла , не дотянем халвинга такими обвалами .. обвалится биток ниже 6-7 тыс ещё до апреля ... А там и дно ...

Да, ладно. VasyaBTC нарисовал каналы и по его рисункам вполне можем сходить к нижней границе канала (что мы сейчас и делаем), оттолкнуться от неё и полететь на 12000. Ну, это если верить Васе, конечно.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Витаха написав:рипл обосрался. Как обычно.


що ще чекати від скаму століття? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:59

  greenozon написав:
  Витаха написав:рипл обосрался. Как обычно.


що ще чекати від скаму століття? :)

Ми будєм багатиє! :) Майте терпіння!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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  #<1 ... 1677167816791680
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