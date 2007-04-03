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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:46

  diplomnet написав:Да недолого музыка играла , не дотянем халвинга такими обвалами .. обвалится биток ниже 6-7 тыс ещё до апреля ... А там и дно ...

Да, ладно. VasyaBTC нарисовал каналы и по его рисункам вполне можем сходить к нижней границе канала (что мы сейчас и делаем), оттолкнуться от неё и полететь на 12000. Ну, это если верить Васе, конечно.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Витаха написав:рипл обосрался. Как обычно.


що ще чекати від скаму століття? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:59

  greenozon написав:
  Витаха написав:рипл обосрался. Как обычно.


що ще чекати від скаму століття? :)

Ми будєм багатиє! :) Майте терпіння!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:09

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:
  Витаха написав:рипл обосрался. Как обычно.


що ще чекати від скаму століття? :)

Ми будєм багатиє! :) Майте терпіння!

Та нє, я злив свою позицію ріпла до бітка як запахло жареним. Взяв профіту четвертак і зосереджуся на відкаті ефіру, там ще можна буде погратися. А ріпл то скам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:12

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:
  Витаха написав:рипл обосрался. Как обычно.


що ще чекати від скаму століття? :)

Ми будєм багатиє! :) Майте терпіння!

Морально уже готов сливать риппл по 2 доллара, хоть и понимаю, что это почти бесплатно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:куна работает только с картами приват, монобанк, и вроде как райфайзен. смотря какие у вас обьемы, там лимит на транзу 14К грн. больше, чем 150К (грн) через одну карту в месяц я бы не лил, оформите сразу моно и райфик. приват не рекомендую. в идеале завести карту на дропа и через нее работать

Не неси бред по поводу перечня банков.Заводил гривну недавно с двух банков, не указанных тобой.Лимит 14 это за один раз, если нужно делай многу раз.Но вот многу раз не получится с тех банков, которые придерживаются правила перевода в сутки 15000.Например - ПУМБ.Его в твоём списке нет, а с него я заводил по 15 за сутки, причём было без комиса со стороны банка.За 150 это и глупому понятно.Чем приват в данном случае не рекомендован, он ничем не отличается от других.о нём есть отзывы о блокировках, но в том случае когда суммы...а это может произойти в любом банке.И не забывайте все, что требования FATF вступили в силу с 10 января и по ним любая транзакция свыше 30К может быть заблокирована до разбирательства.Ну а в переводе на повадки в степях Украины это может означать. что и гораздо меньшую сумму могут блокировать, обвинив вас в отмывании средств, терроризме и ещё во многих грехах - чисто национальный подход для создания бесплатной ликвидности и показа ху из ху( клиент как правило мусор).То ли ещё будет.Нас уже поимели красивым названием - слуга народа,народ клюнул на это, теперь пожинает свою наивность.уверен, что закон будет извращён на местах как минимум и прийдётся долго доказывать, что ты не верблюд(террорист).
Кучинелли
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