Да, ладно. VasyaBTC нарисовал каналы и по его рисункам вполне можем сходить к нижней границе канала (что мы сейчас и делаем), оттолкнуться от неё и полететь на 12000. Ну, это если верить Васе, конечно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:46
Да, ладно. VasyaBTC нарисовал каналы и по его рисункам вполне можем сходить к нижней границе канала (что мы сейчас и делаем), оттолкнуться от неё и полететь на 12000. Ну, это если верить Васе, конечно.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:59
Ми будєм багатиє! Майте терпіння!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:09
Та нє, я злив свою позицію ріпла до бітка як запахло жареним. Взяв профіту четвертак і зосереджуся на відкаті ефіру, там ще можна буде погратися. А ріпл то скам.
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:12
Додано: Суб 15 лют, 2020 23:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не неси бред по поводу перечня банков.Заводил гривну недавно с двух банков, не указанных тобой.Лимит 14 это за один раз, если нужно делай многу раз.Но вот многу раз не получится с тех банков, которые придерживаются правила перевода в сутки 15000.Например - ПУМБ.Его в твоём списке нет, а с него я заводил по 15 за сутки, причём было без комиса со стороны банка.За 150 это и глупому понятно.Чем приват в данном случае не рекомендован, он ничем не отличается от других.о нём есть отзывы о блокировках, но в том случае когда суммы...а это может произойти в любом банке.И не забывайте все, что требования FATF вступили в силу с 10 января и по ним любая транзакция свыше 30К может быть заблокирована до разбирательства.Ну а в переводе на повадки в степях Украины это может означать. что и гораздо меньшую сумму могут блокировать, обвинив вас в отмывании средств, терроризме и ещё во многих грехах - чисто национальный подход для создания бесплатной ликвидности и показа ху из ху( клиент как правило мусор).То ли ещё будет.Нас уже поимели красивым названием - слуга народа,народ клюнул на это, теперь пожинает свою наивность.уверен, что закон будет извращён на местах как минимум и прийдётся долго доказывать, что ты не верблюд(террорист).
Додано: Нед 16 лют, 2020 07:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
із 28 квітня 2020 набере чинності новий закон про фінмон, зокрема мін. сума фінмону буде вже не 150К (як зараз), а 400К, але..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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