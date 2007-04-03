Додано: Суб 15 лют, 2020 23:30

spacemachine написав: куна работает только с картами приват, монобанк, и вроде как райфайзен. смотря какие у вас обьемы, там лимит на транзу 14К грн. больше, чем 150К (грн) через одну карту в месяц я бы не лил, оформите сразу моно и райфик. приват не рекомендую. в идеале завести карту на дропа и через нее работать куна работает только с картами приват, монобанк, и вроде как райфайзен. смотря какие у вас обьемы, там лимит на транзу 14К грн. больше, чем 150К (грн) через одну карту в месяц я бы не лил, оформите сразу моно и райфик. приват не рекомендую. в идеале завести карту на дропа и через нее работать

Не неси бред по поводу перечня банков.Заводил гривну недавно с двух банков, не указанных тобой.Лимит 14 это за один раз, если нужно делай многу раз.Но вот многу раз не получится с тех банков, которые придерживаются правила перевода в сутки 15000.Например - ПУМБ.Его в твоём списке нет, а с него я заводил по 15 за сутки, причём было без комиса со стороны банка.За 150 это и глупому понятно.Чем приват в данном случае не рекомендован, он ничем не отличается от других.о нём есть отзывы о блокировках, но в том случае когда суммы...а это может произойти в любом банке.И не забывайте все, что требования FATF вступили в силу с 10 января и по ним любая транзакция свыше 30К может быть заблокирована до разбирательства.Ну а в переводе на повадки в степях Украины это может означать. что и гораздо меньшую сумму могут блокировать, обвинив вас в отмывании средств, терроризме и ещё во многих грехах - чисто национальный подход для создания бесплатной ликвидности и показа ху из ху( клиент как правило мусор).То ли ещё будет.Нас уже поимели красивым названием - слуга народа,народ клюнул на это, теперь пожинает свою наивность.уверен, что закон будет извращён на местах как минимум и прийдётся долго доказывать, что ты не верблюд(террорист).